Fireblocks
  • Salarios
  • Éxito del Cliente

  • Todos los Salarios de Éxito del Cliente

Fireblocks Éxito del Cliente Salarios

El paquete de compensación mediano de Éxito del Cliente in Israel en Fireblocks totaliza ₪378K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fireblocks. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
$112K
Nivel
Senior
Base
$108K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3.9K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Fireblocks?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fireblocks, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Éxito del Cliente en Fireblocks in Israel está en una compensación total anual de ₪463,950. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fireblocks para el puesto de Éxito del Cliente in Israel es ₪378,226.

Otros Recursos

