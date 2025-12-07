Directorio de Empresas
Fireblocks
Fireblocks Operaciones de Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Servicio al Cliente en Fireblocks varía de $77.1K a $112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fireblocks. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$87.4K - $102K
United States
Rango Común
Rango Posible
$77.1K$87.4K$102K$112K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fireblocks, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Servicio al Cliente en Fireblocks está en una compensación total anual de $111,860. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fireblocks para el puesto de Operaciones de Servicio al Cliente es $77,080.

Otros Recursos

