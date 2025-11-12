Directorio de Empresas
Fidelity Investments
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Arquitecto de Datos

  • Raleigh-Durham Area

Fidelity Investments Arquitecto de Datos Salarios en Raleigh-Durham Area

La compensación de Arquitecto de Datos in Raleigh-Durham Area en Fidelity Investments varía de $83.2K por year para L3 a $173K por year para L6. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
$83.2K
$81.3K
$0
$1.9K
L4
$110K
$103K
$0
$6.5K
L5
$136K
$120K
$0
$15.7K
L6
$173K
$139K
$0
$33.2K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Datos en Fidelity Investments in Raleigh-Durham Area está en una compensación total anual de $180,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments para el puesto de Arquitecto de Datos in Raleigh-Durham Area es $133,000.

