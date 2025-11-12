Fidelity Investments Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States en Fidelity Investments varía de $93.1K por year para L3 a $149K por year para L6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $135K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono L3 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $93.1K $86K $2.5K $4.6K L4 Software Engineer $103K $96.2K $0 $6.3K L5 Senior Software Engineer $137K $116K $3.2K $17.3K L6 Principal Software Engineer $149K $140K $0 $8.3K Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Fidelity Investments ?

