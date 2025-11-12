La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in Raleigh-Durham Area en Fidelity Investments varía de $100K por year para L4 a $149K por year para L6. El paquete de compensación mediano year in Raleigh-Durham Area totaliza $148K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$100K
$93K
$0
$7K
L5
$139K
$118K
$3.9K
$17.2K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)