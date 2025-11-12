Directorio de Empresas
Fidelity Investments
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software de Producción

  • United States

Fidelity Investments Ingeniero de Software de Producción Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software de Producción in United States en Fidelity Investments varía de $159K por year para L5 a $182K por year para L6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $177K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$155K
$133K
$8K
$13.5K
L6
Principal Software Engineer
$182K
$153K
$5.3K
$23.2K
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software de Producción en Fidelity Investments in United States está en una compensación total anual de $222,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments para el puesto de Ingeniero de Software de Producción in United States es $161,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Fidelity Investments

Empresas Relacionadas

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos