Fidelity Investments Salarios

El salario de Fidelity Investments varía de $7,960 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $446,667 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fidelity Investments. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Ingeniero de Software
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero Crypto

Ingeniero de Sistemas

Científico de Datos
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Gerente de Producto
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Gerente de Ingeniería de Software
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analista de Negocios
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Tecnólogo de la Información (TI)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arquitecto de Soluciones
L6 $166K
L7 $233K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Nube

Cloud Security Architect

Analista Financiero
L3 $69.6K
L6 $138K
Servicio al Cliente
Median $60K
Diseñador de Producto
L4 $105K
L5 $140K

Diseñador UX

Analista de Datos
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Consultor de Gestión
Median $160K
Gerente de Proyecto
Median $163K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $250K
Marketing
Median $155K
Gerente de Programa
Median $192K
Analista de Ciberseguridad
Median $138K
Ventas
Median $96K
Investigador UX
Median $240K
Actuario
Median $135K
Gerente de Programa Técnico
Median $98K
Capitalista de Riesgo
Median $185K

Principal

Contador
$102K

Contador Técnico

Asistente Administrativo
$60.2K
Operaciones de Negocio
$69.2K
Ingeniero Eléctrico
$398K
Recursos Humanos
$8K
Gerente de Diseño de Producto
$234K
Reclutador
$70.4K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Fidelity Investments es Ingeniero de Software at the L9|VP Software Engineering level con una compensación total anual de $446,667. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments es $157,072.

Otros Recursos