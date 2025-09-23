Directorio de Empresas
Fidelity International
Fidelity International Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United Kingdom en Fidelity International varía de £77.2K a £110K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity International. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

£88.5K - £104K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£77.2K£88.5K£104K£110K
Rango Común
Rango Posible

£121K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Fidelity International?

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Arquitecto de Soluciones at Fidelity International in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £110,202. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity International for the Arquitecto de Soluciones role in United Kingdom is £77,236.

