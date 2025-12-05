FFL Partners Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en FFL Partners varía de $176K a $246K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FFL Partners. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $189K - $223K United States Rango Común Rango Posible $176K $189K $223K $246K Rango Común Rango Posible

