Fazz
Fazz Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Singapore en Fazz varía de SGD 49.3K a SGD 68.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fazz. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$40.9K - $48.2K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Fazz?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Fazz in Singapore está en una compensación total anual de SGD 68,621. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fazz para el puesto de Científico de Datos in Singapore es SGD 49,266.

