Farmers Business Network
Farmers Business Network
Farmers Business Network Salarios

El salario de Farmers Business Network varía de $171,638 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $480,390 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Farmers Business Network. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $180K
Científico de Datos
$205K
Recursos Humanos
$176K

Gerente de Producto
$199K
Gerente de Programa
$281K
Reclutador
$172K
Gerente de Programa Técnico
$480K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Farmers Business Network, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Farmers Business Network is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $480,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Farmers Business Network is $198,739.

Otros Recursos