Fanatics Salarios

El salario de Fanatics varía de $7,881 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $305,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fanatics. Última actualización: 10/18/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $210K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Jefe de Gabinete
Median $65K
Científico de Datos
Median $238K
Marketing
Median $120K
Analista de Datos
Median $131K
Asistente Administrativo
$103K
Analista de Negocios
$7.9K
Gerente de Ciencia de Datos
$164K
Recursos Humanos
$163K
Diseñador de Producto
$151K
Reclutador
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Gerente de Programa Técnico
$238K
Investigador UX
$125K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fanatics, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Fanatics es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $305,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fanatics es $156,975.

Otros Recursos