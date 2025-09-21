Directorio de Empresas
F5 Networks
F5 Networks Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en F5 Networks varía de $192K por year para Product Manager 3 a $339K por year para Director Product Management. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $228K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Ver 3 Más Niveles
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $343,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Gerente de Producto role in United States is $244,000.

Otros Recursos