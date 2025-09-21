Directorio de Empresas
F5 Networks
F5 Networks Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Negocio en F5 Networks varía de $297K a $421K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$337K - $399K
United States
Rango Común
Rango Posible
$297K$337K$399K$421K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Operaciones de Negocio at F5 Networks sits at a yearly total compensation of $421,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Operaciones de Negocio role is $296,865.

