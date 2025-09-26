Directorio de Empresas
ExxonMobil
ExxonMobil Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en ExxonMobil varía de $101K por year para CL22 a $230K por year para CL27. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $180K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ExxonMobil. Última actualización: 9/26/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
CL22
(Nivel de Entrada)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Ver 4 Más Niveles
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en ExxonMobil?

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Investigación

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ExxonMobil in United States está en una compensación total anual de $258,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ExxonMobil para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $180,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ExxonMobil

Otros Recursos