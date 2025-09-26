La compensación de Científico de Datos in United States en ExxonMobil varía de $124K por year para CL23 a $281K por year para CL27. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ExxonMobil. Última actualización: 9/26/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***