La compensación de Ingeniero Químico in United States en ExxonMobil varía de $104K por year para CL22 a $187K por year para CL26. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $121K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ExxonMobil. Última actualización: 9/26/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
