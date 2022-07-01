Directorio de Empresas
Extole
Extole Salarios

El salario de Extole varía de $25,186 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $99,500 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Extole. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Científico de Datos
$43.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$27.6K
Gerente de Producto
$36.2K

Ingeniero de Software
$25.2K
Arquitecto de Soluciones
$99.5K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Extole es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $99,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Extole es $36,180.

