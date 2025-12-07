Establishment Labs Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Costa Rica en Establishment Labs varía de CRC 10.51M a CRC 14.92M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Establishment Labs. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $23.9K - $28.3K Costa Rica Rango Común Rango Posible $21.1K $23.9K $28.3K $29.9K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Software contribuciones en Establishment Labs para desbloquear!

