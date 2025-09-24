Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Recompensas Totales Salarios

La compensación total promedio de Recompensas Totales in India en Ernst and Young varía de ₹886K a ₹1.24M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

₹961K - ₹1.16M
India
Rango Común
Rango Posible
₹886K₹961K₹1.16M₹1.24M
Rango Común
Rango Posible

₹13.98M

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Recompensas Totales at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹1,238,842. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Recompensas Totales role in India is ₹886,413.

