La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in Netherlands en Ernst and Young varía de €49.4K a €67.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

€52.9K - €64K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€49.4K€52.9K€64K€67.5K
Rango Común
Rango Posible

€142K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Ernst and Young in Netherlands está en una compensación total anual de €67,474. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Operaciones de Marketing in Netherlands es €49,442.

