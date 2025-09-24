Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Operaciones de Negocio Salarios

El paquete de compensación mediano de Operaciones de Negocio en Ernst and Young totaliza $245K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ernst and Young
Director
Boston, MA
Total por año
$245K
Nivel
-
Base
$205K
Stock (/yr)
$0
Bono
$40K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ernst and Young?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Negocio en Ernst and Young está en una compensación total anual de $490,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Operaciones de Negocio es $230,000.

Otros Recursos