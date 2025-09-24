La compensación de Ingeniero de Hardware in Sweden en Ericsson varía de SEK 482K por year para JS5 a SEK 718K por year para JS7. El paquete de compensación mediano year in Sweden totaliza SEK 616K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
