Equal Experts Salarios

El salario de Equal Experts varía de $42,771 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $299,495 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Equal Experts. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $42.8K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Datos
$61.2K
Consultor de Gestión
$205K

Reclutador
$109K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Arquitecto de Soluciones
$299K
Preguntas frecuentes

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Equal Experts ni $148,650.

