Epson
Epson Salarios

El salario de Epson varía de $45,338 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $162,810 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Epson. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Operaciones de Negocio
$84.6K
Analista de Negocios
$109K
Científico de Datos
$45.3K

Recursos Humanos
$82.3K
Gerente de Producto
$151K
Gerente de Proyecto
$163K
Ingeniero de Ventas
$62.7K
Ingeniero de Software
$48.4K
Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Epson is Gerente de Proyecto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Epson is $83,446.

