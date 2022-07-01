EPI-USE Labs Salarios

El salario de EPI-USE Labs varía de $127,400 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $190,045 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de EPI-USE Labs . Última actualización: 11/20/2025