La compensación de Ingeniero de Software in Romania en Endava varía de RON 90.9K por year para Software Engineer a RON 356K por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Romania totaliza RON 114K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Endava. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
