Ellucian Salarios

El salario de Ellucian varía de $35,930 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $151,443 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ellucian. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $100K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $98K
Analista de Negocios
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Proyecto
$104K
Ventas
$151K
Gerente de Ingeniería de Software
$41.1K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Ellucian es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $151,443. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ellucian es $99,000.

