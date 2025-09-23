Directorio de Empresas
Elation Health
  Salarios
  Gerente de Ingeniería de Software

  Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Elation Health Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Elation Health totaliza $185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Elation Health. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Elation Health
Security Officer
hidden
Total por año
$185K
Nivel
L5
Base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Elation Health?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

