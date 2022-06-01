Directorio de Empresas
Duetto
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Duetto Salarios

El salario de Duetto varía de $153,022 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo inferior a $275,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Duetto. Última actualización: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $275K
Gerente de Ingeniería de Software
$153K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Duetto es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $275,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Duetto es $214,011.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Duetto

Empresas Relacionadas

  • FareHarbor
  • WP Engine
  • Flexera
  • Industrious
  • Yugabyte
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/duetto/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.