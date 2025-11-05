Directorio de Empresas
Duck Creek Technologies
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Gerente de Ingeniería de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in New York City Area en Duck Creek Technologies totaliza $220K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Duck Creek Technologies. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Total por año
$220K
Nivel
-
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bono
$30K
Años en la empresa
17 Años
Años de exp
17 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Duck Creek Technologies in New York City Area está en una compensación total anual de $227,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Duck Creek Technologies para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in New York City Area es $220,000.

Otros Recursos