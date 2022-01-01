Directorio de Empresas
Dublin City University
Dublin City University Salarios

El salario de Dublin City University varía de $60,770 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $84,103 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dublin City University. Última actualización: 11/23/2025

Científico de Datos
$84.1K
Ingeniero de Software
$60.8K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Dublin City University es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $84,103. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dublin City University es $72,436.

