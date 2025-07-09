Directorio de Empresas
DSTA
DSTA Salarios

El rango de salarios de DSTA oscila entre $60,214 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $156,800 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DSTA. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $75K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$60.2K
Ingeniero de Hardware
$73.6K

Gerente de Programa
$127K
Gerente de Proyecto
$157K
Analista de Ciberseguridad
$81.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$111K
Gerente de Programa Técnico
$124K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at DSTA is Gerente de Proyecto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

