La compensación de Ingeniero de Software in India en Druva varía de ₹2.59M por year para Staff Software Engineer a ₹6.68M por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹4.59M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Druva. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en Druva?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Preguntas frecuentes

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Ingeniero de Software la Druva in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,183,110. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Druva pentru rolul de Ingeniero de Software in India este ₹4,075,959.

