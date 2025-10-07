Directorio de Empresas
Dropbox
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • San Francisco Bay Area

Dropbox Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area en Dropbox varía de $175K por year para IC1 a $626K por year para IC5. El paquete de compensación mediano year in San Francisco Bay Area totaliza $374K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dropbox. Última actualización: 10/7/2025

Promedio Nivel
Agregar Compensación
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
IC1
Software Engineer (SWE)(Nivel de Entrada)
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Ver 3 Más Niveles
Agregar Compensación

Últimas Contribuciones de Salarios
Agregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Dropbox, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Dropbox in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $626,014. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dropbox para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area es $358,250.

