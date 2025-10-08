La compensación de Ingeniero de Datos in United States en Dropbox varía de $165K por year para IC1 a $272K por year para IC3. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $260K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dropbox. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
IC1
$165K
$135K
$20.8K
$10.1K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$272K
$177K
$69.4K
$25.9K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Dropbox, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)