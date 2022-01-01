Directorio de Empresas
Drizly
Drizly Salarios

El rango de salarios de Drizly oscila entre $132,660 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $351,750 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Drizly. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $170K
Gerente de Producto
Median $225K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $261K

Gerente de Ciencia de Datos
$352K
Científico de Datos
$133K
Operaciones de Marketing
$246K
Diseñador de Producto
$162K
Ventas
$234K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Drizly es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $351,750. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Drizly es $229,413.

