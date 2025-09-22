Directorio de Empresas
DP World
DP World Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in India en DP World totaliza ₹8.17M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DP World. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹8.17M
Nivel
-
Base
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹1.29M
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en DP World?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at DP World in India sits at a yearly total compensation of ₹10,812,636. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World for the Gerente de Ingeniería de Software role in India is ₹6,871,484.

Otros Recursos