DP World
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

DP World Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in India en DP World totaliza ₹6.78M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DP World. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹6.78M
Nivel
Senior
Base
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹997K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en DP World?

₹13.93M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Gerente de Producto ที่ DP World in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹11,166,653 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ DP World สำหรับตำแหน่ง Gerente de Producto in India คือ ₹6,541,781

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para DP World

Otros Recursos