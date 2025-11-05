Directorio de Empresas
Dotdash Meredith
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Edmonton Metropolitan Region

Dotdash Meredith Ingeniero de Software Salarios en Edmonton Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Edmonton Metropolitan Region en Dotdash Meredith totaliza CA$107K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dotdash Meredith. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Total por año
CA$107K
Nivel
Software Engineer 2
Base
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$5.1K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Dotdash Meredith?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region está en una compensación total anual de CA$190,068. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dotdash Meredith para el puesto de Ingeniero de Software in Edmonton Metropolitan Region es CA$101,773.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Dotdash Meredith

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Airbnb
  • Tesla
  • Intuit
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos