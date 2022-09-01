Directorio de Empresas
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Salarios

El rango de salarios de Dotdash Meredith oscila entre $80,400 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior y $162,180 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dotdash Meredith. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $144K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $145K
Marketing
$141K

Operaciones de Marketing
$141K
Diseñador de Producto
$162K
Gerente de Proyecto
$126K
Analista de Ciberseguridad
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$123K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Diseñador de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

