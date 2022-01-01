Directorio de Empresas
Domo Salarios

El salario de Domo varía de $22,928 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el extremo inferior a $183,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Domo. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $155K
Diseñador de Producto
Median $115K

Diseñador UX

Gerente de Producto
Median $183K

Marketing
Median $183K
Asistente Administrativo
$44.8K
Científico de Datos
$125K
Diseñador Gráfico
$22.9K
Reclutador
$141K
Ventas
$163K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Gerente de Programa Técnico
$77.4K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Domo, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Domo es Gerente de Producto con una compensación total anual de $183,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Domo es $140,700.

