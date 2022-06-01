Directorio de Empresas
Domino Data Lab
Domino Data Lab Salarios

El salario de Domino Data Lab varía de $165,825 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el extremo inferior a $497,376 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Domino Data Lab. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $208K
Gerente de Producto
Median $240K
Científico de Datos
$247K

Analista Financiero
$229K
Diseñador de Producto
$191K
Reclutador
$229K
Gerente de Ingeniería de Software
$497K
Arquitecto de Soluciones
$171K
Redactor Técnico
$166K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Domino Data Lab, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Domino Data Lab es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $497,376. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Domino Data Lab es $228,850.

