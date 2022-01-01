Directorio de Empresas
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Salarios

El rango de salarios de Dolby Laboratories oscila entre $87,720 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $537,300 para un Gerente de Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dolby Laboratories. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Científico Investigador

Gerente de Producto
P3 $208K
P4 $265K
Gerente de Operaciones de Negocio
$537K

Desarrollo de Negocios
$400K
Científico de Datos
$299K
Ingeniero Eléctrico
$122K
Analista Financiero
$249K
Ingeniero de Hardware
$188K
Recursos Humanos
$87.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$250K
Marketing
$292K
Operaciones de Marketing
$381K
Diseñador de Producto
$183K
Gerente de Proyecto
$116K
Ventas
$151K
Ingeniero de Ventas
$208K
Arquitecto de Soluciones
$138K
Gerente de Programa Técnico
$152K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Dolby Laboratories, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Dolby Laboratories es Gerente de Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $537,300. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dolby Laboratories es $208,158.

