DJI
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

DJI Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in China en DJI totaliza CN¥720K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DJI.

Paquete Mediano
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Total por año
CN¥720K
Nivel
T3
Base
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bono
CN¥0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en DJI?

CN¥1.15M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

Otros Recursos