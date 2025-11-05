Directorio de Empresas
DISA Global Solutions Ingeniero de Software Salarios en Greater Houston Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Houston Area en DISA Global Solutions totaliza $125K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DISA Global Solutions. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Total por año
$125K
Nivel
-
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
17 Años
Salarios de Prácticas

Contribuir

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en DISA Global Solutions in Greater Houston Area está en una compensación total anual de $127,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DISA Global Solutions para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Houston Area es $126,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para DISA Global Solutions

