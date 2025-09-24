Directorio de Empresas
Direct Line Group
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Direct Line Group Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United Kingdom en Direct Line Group totaliza £70K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Direct Line Group. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Total por año
£70K
Nivel
-
Base
£70K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Direct Line Group?

£121K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £22,740+ (a veces £227,400+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Direct Line Group in United Kingdom está en una compensación total anual de £81,388. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Direct Line Group para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £68,425.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Direct Line Group

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Lyft
  • SoFi
  • Square
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos