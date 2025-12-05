Directorio de Empresas
Deserve
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Contador

  • Todos los Salarios de Contador

Deserve Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Deserve varía de $109K a $150K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deserve. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$118K - $140K
United States
Rango Común
Rango Posible
$109K$118K$140K$150K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Contador contribuciones en Deserve para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Deserve?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Contador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Deserve in United States está en una compensación total anual de $149,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deserve para el puesto de Contador in United States es $109,200.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Deserve

Empresas Relacionadas

  • Klarna
  • Vanguard
  • InComm Payments
  • Kraken
  • CoreLogic
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/deserve/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.