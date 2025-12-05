Descript Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en Descript varía de $167K a $233K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Descript. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $180K - $210K United States Rango Común Rango Posible $167K $180K $210K $233K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Investigador de UX contribuciones en Descript para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Descript ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Investigador de UX ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.