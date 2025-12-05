Descartes Labs Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Descartes Labs varía de $141K a $201K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Descartes Labs. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $160K - $182K United States Rango Común Rango Posible $141K $160K $182K $201K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Descartes Labs ?

